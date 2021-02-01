Форекс: ​В декабре розничные продажи в Германии снизились

В декабре розничный товарооборот упал на 9,6% в месячном выражении, по отношению к росту на 1,1% в ноябре. Это было первое падение за три месяца. Экономисты прогнозировали данный показатель на уровне -2,6%.

В годовом исчислении рост розничных продаж замедлился до 1,5% с 5% в ноябре. Это был самый медленный рост в текущей восьмимесячной последовательности подъема. Экономисты прогнозировали, что продажи снова вырастут на 5%.

Продажи продуктов питания, напитков и табака выросли на 6,3% в годовом выражении, в то время как продажи непродовольственных товаров упали на 1,5% по сравнению с предыдущим годом.

По сравнению с февралем 2020 года, за месяц до вспышки пандемии коронавируса в Германии, розничные продажи в декабре были на 2,6% ниже.

В номинальном выражении розничные продажи снизились на 9,3% по сравнению с предыдущим месяцем, но выросли на 2,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В целом в 2020 году розничные продажи выросли на 3,9% в реальном выражении и на 5,1% в номинальном.

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