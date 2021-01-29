Финансовый рынок: Газпром продала свою часть в совместном предприятии на территории Болгарии

Компания Overgas была основана в 1995 году совместно с болгарским предпринимателем С. Дончевым. Через данную компанию Газпром поставлял газ на территорию Болгарии до 2012 года. Власти Болгарии довольно длительное время пытались избавиться от подобного посредничества и лишь в 2013 году получателем российского газа стала компания «Булгаргаз».

Поставки через Overgas полностью прекратились в 2016 году и компанией было инициировано разбирательство в Международном арбитражном суде. После компания пожаловалась на Газпром в Еврокомиссию. Российскую компанию обвиняли в нарушении антимонопольного законодательства.

Лишь в августе 2020 года стороны смогли договориться касательно условий, на которых будет расторгнуто партнерство. Таким образом,27 января 2021 года сделка была завершена.

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