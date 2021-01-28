FXOpen запускает ForexCup Trading Championship 2021

ForexCup Trading Championship — это уникальное соревнование, созданное для профессиональных и уверенных инвесторов, трейдеров и управляющих инвестициями в честную конкуренцию, не связанную региональными рамками. В течение всего года участники будут соревноваться за звание лучшего трейдера и за крупный денежный приз - 50 000 долларов США, который достанется тому, кто продемонстрирует наибольшую прибыль на своем счету в конце 2021 года.

Конкурс доступен всем, у кого есть активный ECN-счет FXOpen. Единственным дополнительным требованием является внесение минимального торгового депозита и соблюдение правил конкурса.

Участники могут выбрать любые инструменты для торговли, доступные в пределах их юрисдикций: spot FX, индексы, сырьевые товары, акции, металлы и CFD на криптовалюты.

Для первых трех мест приготовлены три персонализированных хрустальных награды, а трейдер, занявший первое место, получит приз в размере 50 000 долларов США без каких-либо дополнительных условий.

При поддержке известных партнеров, в том числе глобального Forex и ECN брокера FXOpen, Forex Trading Championship предоставляет участником возможность помериться силами с лучшими игроками на рынке и протестировать свои торговые стратегии!

“Мы запустили ForexCup Trading Championship, чтобы предоставить нашим клиентам уникальную возможность не только испытать свои навыки, но и сравнить их с возможностями своих коллег по всему миру, заняв достойное место в рейтинге лучших трейдеров. Мы надеемся, что результаты ForexCup Trading Championship вдохновят и сформируют следующее поколение Forex-энтузиастов”, утверждает Гэри Томсон, исполнительный директор FXOpen UK.

Зарегистрироваться на чемпионат или узнать больше о правилах и философии ForexCup Trading Championship можно на сайте компании.

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