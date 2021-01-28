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Курс золота: Стоимость драгоценного металла снизилась после заседания ФРС
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Курс золота: Стоимость драгоценного металла снизилась после заседания ФРС

Спотовая цена золото упала на 0,2%
​В четверг цены на золото продолжили падать, а доллар расти после того, как ФРС США оставила базовую процентную ставку неизменной, как многие ожидали, и пообещала продолжать покупать казначейские и ипотечные облигации, чтобы ограничить ставки по долгосрочным займам и поддержать экономику.

Спотовая цена золото упала на 0,2% до 1841,07 доллара за унцию, а фьючерсы на золото в США снизились на 0,3% до 1838,10 доллара.

ФРС подтвердила, что сохранит политику низких процентных ставок даже после того, как экономика восстановится после вирусной пандемии Covid.

Предупреждая о рисках для экономических перспектив, официальные лица ФРС удалили из своего предыдущего заявления фразу, в которой говорилось, что риски действуют "в среднесрочной перспективе".

Положительно на рост доллара США отразился обвала фондового рынка, вызванный переживаниями по поводу нехватки средств среди хедж-фондов, а также беспокойство по поводу доходов компаний.

Евро снизился после того, как представитель ЕЦБ заявил, что снижение процентных ставок может сдержать рост единой валюты.

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четверг 28.01.2021 | 14:08
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