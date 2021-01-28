Форекс: Новозеландский и австралийский доллары снижаются относительно мировых валют

ФРС сохранила свою ДКП без изменений, но заявила о снижении темпов восстановления экономики на фоне продолжающегося кризиса.

Центральный банк предупредил, что восстановление экономической активности и занятости в последние месяцы снизилось и экономика страны все еще далека от полного восстановления.

Данные Австралийского статистического бюро показали, что экспортные цены Австралии выросли на 5,5% в квартальном выражении в четвертом квартале 2020 года, что превзошло прогнозы снижения на 1,3% после падения на 5,1% в третьем квартале.

Цены на импорт упали на 1,0% в квартальном выражении против ожиданий падения на 2,4%.

Данные Статистического управления Новой Зеландии показали, что в Новой Зеландии в декабре было положительное сальдо торгового баланса в размере 17 млн новозеландских долларов — после положительного сальдо в 252 млн новозеландских долларов в ноябре.

Экспорт упал на 149 млн новозеландских долларов, или на 2,7% в годовом исчислении, до 5,35 млрд новозеландских долларов, а импорт вырос на 213 млн новозеландских долларов, или на 4,2%, до 5,33 млрд новозеландских долларов.

Австралийский доллар снизился до 1,5867 по отношению к евро, к доллару — до 0,7621, к канадскому доллару — до 0,9779. Ожидается, что австралийский доллар найдет поддержку в районе 1,62 против евро, 0,72 против доллара и 0,96 против канадского доллара.

Валюта Австралии колебалась на уровне более чем 3-недельного минимума 79,49 против иены по сравнению с ценой закрытия среды 79,73. Австралийский доллар, скорее всего, нацелится на поддержку около отметки 76,00.

Австралийский доллар развернулся с раннего максимума 1,0711 против киви, достигнув минимума 1,0684. С другой стороны, 1,045, вероятно, рассматривается как следующий уровень поддержки.

Отступив от своих предыдущих максимумов 0,7162 против доллара США, 74,59 против иены и 1,6896 против евро, киви ослаб до 8-дневного минимума 0,7121, недельного минимума 74,29 и 6-дневного минимума 1,6975 соответственно. Киви готовится к целевой поддержке на отметке 0,70 против доллара США, 72,00 против иены и 1,72 против евро.

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