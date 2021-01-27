Форекс: NPBFX предлагает инвестировать через NPB Invest

Что такое NPB Invest?
- NPB Invest — это платформа для автоматического копирования сделок, которая позволяет получать прибыль на финансовых рынках, следуя торговым стратегиям успешных трейдеров. Платформа позволяет следовать за прибыльными стратегиями и копировать их сделки на торговый счет в автоматическом режиме, а также создавать собственные стратегии и получать доход от Последователей.
Преимущества сервиса.
- Прибыль для инвесторов. Выбрав трейдера из рейтинга, вы достигаете поставленных целей по доходности.
- Выгода для управляющих. Выведите торговую стратегию в лидеры рейтинга и зарабатывайте со сделок инвесторов.
- Бонусная программа
- Перевернутый трейдинг. Уникальная функция — копируйте убыточные стратегии в обратном направлении и делайте их прибыльными для вас.
- 100+ торговых инструментов: валюта, металлы, нефть, биржевые индексы и криптовалюты с мгновенным исполнением на серверах Equinix NY4, Нью-Йорк.
- Отсутствие комиссий. Бесплатные способы пополнения счета и вывода денежных средств, отсутствие комиссии за заключение сделок.
- Защита денежных средств. Регулирование The Financial Commission с компенсационным фондом до €20’000 на каждого клиента.
Как начать?
- Откройте сигнальный счет NPB Invest. Счет можно открыть онлайн в личном кабинете вашей брокерской компании.
- Внесите на сигнальный счет первоначальный депозит удобным для вас методом платежа в личном кабинете брокера. Отметим, минимальная сумма для копирования сделок провайдеров составляет 100 USD.
- Зарегистрируйтесь в платформе NPB Invest и подключите сигнальный счет для копирования на нем сделок трейдеров.
Как начать копировать сделки трейдера?
- Достаточно выбрать стратегию из рейтинга Провайдеров и добавить ее в свой портфель, выбрав торговый счет для копирования сигналов. При добавлении стратегии в портфель, Последователю необходимо задать настройки копирования и нажать на кнопку «Сохранить».
- Через некоторое время на счете Последователя начнут открываться сделки. Это может занять от нескольких часов до нескольких дней, необходимо дождаться, когда Провайдер стратегии откроет новые сделки на своем счете.
Какие режимы копирования сделок провайдеров существуют и как они работают?
- Фиксированный размер сделки — опция позволяет выбирать фиксированный объем сделки Последователем при добавлении стратегии в свой портфель. Например, фиксированный размер сделки 0,1 лот означает, что на счете Последователя всегда будут открываться сделки по данной стратегии с фиксированным размером 0,1 лот (10 000 единиц базовой валюты).
- Процент от общего баланса — опция позволяет выбирать процент от общего баланса Последователя при добавлении стратегии в свой портфель. Например, 10% означает, что 1/10 часть баланса Последователя будет использоваться для торговли по данной стратегии. 50% означает, что 1/2 часть баланса Последователя будет использоваться для торговли по данной стратегии, а при выборе 100% — все средства Последователя будут использоваться для торговли по данной стратегии. Кроме этого, можно использовать значение выше чем 100% если средства Последователя позволяют вести торговлю с повышенными рисками.
- Автоматический подбор настроек — опция будет автоматически подбирать наиболее благоприятные настройки для торговой стратегии исходя из текущей загрузки счета и свободных средств Последователя. Данный режим идентичен режиму «Процент от общего баланса», но пропорция (процент) определяется автоматически.
- Пропорциональный лот — опция позволяет настроить динамический, пропорциональный коэффициент размера сделки в процентном отношении. Например, чтобы сделки копировались в 5 раз меньше, чем у Провайдера стратегии, необходимо ввести значение 0,20. Чтобы сделки копировались в 5 раз больше, чем у Провайдера стратегии, необходимо ввести значение 5,00. Чтобы сделки копировались в 2 раза меньше, необходимо ввести значение 0,50. Чтобы соответствовать количеству лотов Провайдера стратегии, необходимо ввести значение 1,00.
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