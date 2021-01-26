МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Экономика
Политические новости
США возвращают карантинные ограничения на поездки из Европы
logo

США возвращают карантинные ограничения на поездки из Европы

Все граждане, прилетающие в Соединенные Штаты, должны будут показать отрицательный тест на коронавирус
​Стремясь снизить распространение Covid-19 глава Белого дома Джо Байден подписал постановление о введении ограничений на воздушные перевозки для прибывающих в Соединенные Штаты неамериканских граждан из 26 европейских стран Шенгенской зоны, Великобритании, Ирландии и Бразилии.

В фоне стремительного распространения нового штамма коронавируса Южная Африка также была добавлена ​​в список с ограничениями.

Кроме того, начиная со вторника, все граждане, прилетающие в Соединенные Штаты, должны будут показать отрицательный тест на коронавирус, который был проведен в течение трех дней до их полета в США.

В Белом доме заявили, что Байден принял решение по совету медицинских специалистов и команды по борьбе с Covid-19. "На фоне увеличением числа зараженных пандемией коронавируса и распространением новых штаммов Covid, принято решение продлить карантинные ограничения на международные поездки", — заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Принятие распоряжения об отмене ограничений на поездки для европейских стран и Бразилии, введенных в марте прошлого года для ограничения заражения коронавирусом из-за границы, было одним из его последних действий, которые Дональд Трамп предпринял на посту президента США.

18 января Трамп постановил, что 26 января ограничения перестанут действовать.

Пресс-секретарь заявила, что пресс-служба Белого дома начнет брифинги по вопросам общественного здравоохранения в среду, и что это "будет проводиться регулярно".

Читайте также: Финансовый рынок: Байден объявляет кандидатов на ключевые посты

вторник 26.01.2021 | 16:57
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok