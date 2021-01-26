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Форекс: В IV квартале ВВП Ю. Кореи вырос
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Форекс: В IV квартале ВВП Ю. Кореи вырос

За весь 2020 год ВВП снизился на 1,0%
​В четвертом квартале 2020 года валовой внутренний продукт Южной Кореи вырос на 1,1% с учетом сезонных колебаний, сообщил Банк Кореи в предварительной оценке во вторник.

Это превзошло ожидания аналитиков на 0,7% после роста на 2,1% за предыдущие три месяца.

Реальный валовой внутренний доход увеличился на 0,7% по сравнению с предыдущим кварталом.

Частное потребление сократилось на 1,7%, так как расходы на рестораны и жилье, а также продукты питания снизились. Государственное потребление упало на 0,4%, при этом сократились расходы на товары и медицинские льготы. Инвестиции в строительство выросли на 6,5%.

Инвестиции в производственные мощности снизились на 2,1% из-за уменьшения стоимости транспортного оборудования, несмотря на увеличение объема машин. Экспорт вырос на 5,2% за счет увеличения продаж полупроводников и химической продукции. Импорт вырос на 2,1% за счет увеличения импорта машин и оборудования.

В сельское, лесное и рыбное хозяйство выросло на 4,9% на фоне хорошего урожая сельскохозяйственных культур и увеличения производства рыболовства. Промпроизводство выросло на 2,8% за счет роста производства химической продукции, компьютеров, электроники и оптики. Электроэнергия, газ и водоснабжение прибавили 5,9%.

В годовом исчислении ВВП упал на 1,4%, что выше прогнозов аналитиков на 1,7% после снижения на 1,1% за три месяца до этого.

За весь 2020 год ВВП снизился на 1,0%.

В то время как рост государственного потребления продолжается и инвестиции в объекты стали положительными, частное потребление и экспорт снижаются.



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вторник 26.01.2021 | 08:15
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