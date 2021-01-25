Финансовый рынок: Китай смог обогнать США по объему привлеченных инвестиций

В 2020 году прямые инвестиции иностранных компаний в китайскую экономику выросли на 4%, а в США – упали на 49%. Большая часть компаний смогла расширить свое присутствие на территории Китая. Количество привлеченных инвестиций оказалось лучшим показателем для Восточной Азии начиная с 1980 годов. В то же время, Евросоюз продемонстрировал спад показателя на 71%, а Россия – на 96%.

Вопреки пандемии коронавируса, капитал состоятельных китайцев продолжал расти. В конечном итоге, суммарный капитал всех жителей Китая оказался равным 2,11 трлн долларов. Вскоре Китай может обогнать США и занять место одной из главных стран, в которой живет наибольшее количество миллиардеров.

Стало известно, что крупнейший в мире ритейлер Walmart планирует инвестировать в Ухань около 460 млн долларов в следующие пять лет.

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