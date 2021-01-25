Финансовый рынок: В мире обнаружилась нехватка контейнеров для судоперевозок

В последнее время стоимость доставки грузов выросла на 300%, а критическая нехватка контейнеров приводит к тому, что растет стоимость доставки и задержка в поставке товаров, приобретенных в Китае. Связанные с этим расходы покрываются либо ритейлерами либо перекладываются на плечи потребителей.

В настоящее время спотовые ставки на поставки из Китая в США равны примерно шесть тысяч долларов за контейнер. Обычная цена составляет 1,2 тысячи долларов. Таким образом, дефицит контейнеров в Азии стал причиной кризиса во многих странах Европы, поскольку судоходные компании стараются переправлять контейнеры на Восток как можно быстрее.

Такая ситуация многими объясняется неравномерным восстановлением мировой экономики в сложившихся условиях пандемии коронавируса. В настоящее время Китай осуществляет отправку гораздо большего количества товаров в Европу и США, чем принимает.

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