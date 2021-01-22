Финансовый рынок: FreshForex сообщает о переводе торговли по XRPUSD в режим Close only

Это значит, что закрытие сделок по инструменту будет осуществляется в обычном режиме, при этом открытие новых позиций стало недоступным.

Причиной этому послужило предъявление обвинения Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) к компании Ripple Labs Inc и связанная с этим неопределенность в дальнейшем развитии событий, связанных с этой криптовалютой.

Пожалуйста, учитывайте данную информацию при планировании работы на финансовых рынках.

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