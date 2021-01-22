Финансовый рынок: ​American Airlines открывает службу доставки вин

Сообщается, что этот шаг авиакомпании вызван избытком вина на фоне падения спроса на авиаперевозки после кризиса, связанного пандемией Covid-19.

Компания ожидает, что новая программа по продаже вина принесет в первом квартале от 40 000 до 50 000 долларов прибыли.

В заявлении компании говорится, что впервые любой человек в возрасте 21 года и старше может сесть, расслабиться и насладиться ее винами премиум-класса, доставленными к ним домой.

Flagship Cellars предлагает гибкую подписку на продажу вина из тщательно отобранных коллекций. Ежемесячная подписка включает три престижных вина по цене 99,99 долларов США, включая доставку. Для подписчиков в первый заказ входит дополнительная бесплатная бутылка вина.

В тщательно подобранной коллекции представлены эксклюзивные вина ультра-премиум-класса по более низкой цене. Участники программы лояльности American Airlines AAdvantage могут получать бонусы за каждый доллар, потраченный на заказ.

По данным American Airlines, это единственная авиакомпания, предлагающая спиртные изделия из ее бортовой винной карты, которая включает в себя вина из уникальных регионов и ароматы с престижных виноградников по всему миру. Эти вина тщательно отбираются сомелье компании.

Ранее компания приостановила продажу алкоголя в полете, чтобы минимизировать взаимодействие бортпроводников с клиентами в условиях пандемии.

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