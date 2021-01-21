Форекс : В декабре потребительские цены в Гонконге снизились

В декабре основной индекс потребительских цен снизился на 0,70% в годовом выражении после падения на 0,20% в предыдущем месяце.

Без учета всех государственных выплат по оказанию помощи во время кризиса вызванного пандемией коронавируса, сводный индекс потребительских цен в декабре остался на прежнем уровне после роста на 0,3% в прошлом месяце.

"Цены на еду, покупаемую вне дома, заметно снизились в течение месяца на фоне очередной волны пандемии коронавируса и последовавших карантинных ограничений для сдерживания распространения Covid-19", — сообщил представитель правительства.

Аренда частного жилья снизилась, а ценовое давление на основные группы индекса потребительских цен стало меньше, добавил представитель.

В 2020 году базовая инфляция потребительских цен в среднем составляла 1,3%.

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