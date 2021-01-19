Форекс: Потребительские цены в Германии снизились

В декабре индекс потребительских цен снизился на 0,3% в годовом выражении.

Инфляция цен на энергоносители в декабре снизилась до 6,0%. Без учета цен на энергоносители инфляция составила 0,4%.В декабре цены на одежду и обувь снизились на 5,4% в годовом выражении, а стоимость телекоммуникаций упала на 3,4%.

Стоимость перевозки снизилась на 2,7%. Цены на мебель, бытовую технику и медицинские услуги упали на 0,9% и 0,5% соответственно.

Между тем, в декабре выросли цены на рестораны и отели, алкогольные напитки и табак, отдых и культуру, образование, продукты питания и безалкогольные напитки, а также жилье.

В месячном выражении потребительские цены в декабре выросли на 0,5%.

Показатель сбалансированного индекса потребительских цен ЕС, или HICP, снизился на 0,7% в годовом выражении в декабре. В месячном исчислении HICP вырос на 0,6% в декабре.

По оценкам, в 2020 году среднегодовая инфляция ИПЦ составила 0,5%. Инфляция HICP составила 0,4% в 2020 году.

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