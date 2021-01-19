Форекс: eToro снижает размер сделок

Пандемия коронавируса внесла свои коррективы в деятельность форекс-брокеров, и теперь чтобы сохранить прежний уровень торговых активностей им приходится смягчать условия для клиентов. На днях о снижении и унификации минимального размера сделок официально заявила социальная платформа eToro.

Международный бренд принял решение улучшить торговые условия с целью повышения доступности финансовых рынков. Теперь чтобы заключить сделку с акциями, ETF достаточно иметь $ 50, для криптовалют минималка еще ниже —$ 25, для валюты, биржевых товаров, индексов этот показатель равен $ 1000. Но стоит обратить внимание на то, что в минимальный размер сделки также входит кредитное плечо. То есть, чтобы открыть позицию по нефти, если применено плечо 1:10, будет достаточно инвестировать $ 100.

В релизе, выпущенном компанией eToro, говорится о стремлении внебиржевого бренда сделать финансовые рынки доступными для всех желающих, и что снижение входного порога является одним из шагов, предпринятых для реализации этой концепции.

Накануне о снижении входного порога также сделал заявление российский форекс-дилер ВТБ Капитал Форекс. Минимальный размер сделки с валютными парами снижен до 0,1 лота против 0,5 лота, которые были необходимы ранее. Чтобы начать торговлю достаточно выставить заявку от 10 тыс. единиц базовой валюты.

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