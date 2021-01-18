МОФТ RSS Поиск
×
IaftNews
Экономика
Новости брокеров
Фондовый рынок: FreshForex проводит акцию по торговле индексами без свопов
logo

Фондовый рынок: FreshForex проводит акцию по торговле индексами без свопов

Акция действует с 18 января по 18 февраля 2021 года
​Уважаемые трейдеры! В этом месяце наметились новые фавориты среди инструментов — фондовые индексы.

Например, Nasdaq-100 и S&P 500 несколько раз обновили исторические максимумы в прошлом году и уже успели поставить новые рекорды в новом.

На волне успешности индексов мы решили отменить свопы до 18 февраля. Торгуя этими инструментами, вы вкладываете средства в акции сразу нескольких компаний — это значительно повышает шансы на получение прибыли. А отмена свопов позволяет не платить за перенос позиции на следующий день.

Условия.

1. Акция действует с 18 января по 18 февраля 2021 года.

2. При торговле индексами не взимается оплата Swap и Swap Free комиссий при переносе позиций на следующие сутки. Со спецификацией CFD можно ознакомиться здесь.

3. Акция доступна для всех типов торговых счетов.

4. Компания оставляет за собой право изменить условия и срок проведения акции.

Источник: FreshForex

Читайте также: Форекс - RoboForex предлагает выгодные условия на ECN-Pro и Prime

понедельник 18.01.2021 | 14:36
Добавить комментарий:
Комментариев: 0
Читайте также Читать новости раздела
Экономика Все новости экономики
Финансы Все финансовые новости
Мировые новости Все мировые новости
Последние
Самое читаемое
Топ новости дня
Топ новости недели
loaded:ok