Фондовый рынок: FreshForex проводит акцию по торговле индексами без свопов

Например, Nasdaq-100 и S&P 500 несколько раз обновили исторические максимумы в прошлом году и уже успели поставить новые рекорды в новом.

На волне успешности индексов мы решили отменить свопы до 18 февраля. Торгуя этими инструментами, вы вкладываете средства в акции сразу нескольких компаний — это значительно повышает шансы на получение прибыли. А отмена свопов позволяет не платить за перенос позиции на следующий день.

Условия.

1. Акция действует с 18 января по 18 февраля 2021 года.

2. При торговле индексами не взимается оплата Swap и Swap Free комиссий при переносе позиций на следующие сутки. Со спецификацией CFD можно ознакомиться здесь.

3. Акция доступна для всех типов торговых счетов.

4. Компания оставляет за собой право изменить условия и срок проведения акции.

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