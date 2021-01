Форекс: Tickmill запускает Myfxbook AutoTrade

Как инвестор, вы можете мониторить эффективность различных торговых стратегий, которые были разработаны другими успешными трейдерами. Вам предоставляется выбор между различными системами, и вы можете остановиться на той, которая соответствует вашему собственному стилю торговли.

Как работает копирование сделок?

Когда вы решите, чью торговую активность хотите копировать, вы просто начнете следовать за этим трейдером, и его сделки будут повторяться на вашем счете. Если он откроет сделку, такая же будет открыта и на вашем счете, и если она окажется успешной, ваша тоже принесет прибыль!

Система AutoTrade была разработана специально для обеспечения бесперебойной и правильной зеркальной торговли. Когда вы подписываетесь на провайдера AutoTrade, вы можете изменить значение коэффициента (либо при подписке, либо впоследствии на экране управления). Изменение этого значения сразу покажет вам гипотетический доход и риск, который вы могли бы получить на основании собранных данных. Коэффициент значения 1 означает, что вы получаете тот же коэффициент риска, что и провайдер.

Риск - это максимальная просадка подписанных систем - от 0% до 100%. Когда вы отрегулируете коэффициент каждой системы, вы заметите, что панель риска корректируется соответствующим образом, показывая вам общий риск в реальном времени.

После установки коэффициента система автоматически определит размер сделок на вашем счете в зависимости от выбранного провайдера. Чем ниже значение коэффициента, тем ниже риск, размеры сделок и прибыль/убыток. Чем выше значение коэффициента, тем выше риск, размеры сделок и прибыль/убыток.

Предупреждение: Система автоторговли "AutoTrade" является собственностью и управляется Myfxbook Ltd, и ее использование регулируется Правилами и условиями, указаннымина сайте. Торговые условия такие же, как на счете Pro, за исключением маркапа 0,6 пипса за одну торону (всего 1,2 пипса). Tickmill Ltd. не несет ответственности и не контролирует сигналы, получаемые при использовании системы автоторговли, а также результаты торговли на счетах Tickmill Ltd. при помощи этих сигналов. Сигналы, получаемые при использовании системы автоторговли, и результат торговли при помощи этих сигналов не представляют собой общие или личные рекомендации, и Tickmill Ltd. не несет ответственности за их использование.

Как начать копировать сделки?

Шаг 1. Откройте РЕАЛЬНЫЙ счет в Tickmill. Если вы уже являетесь клиентом Tickmill, пожалуйста, напишите свой номер счета в службу поддержки и попросите добавить вас в группу Tickmill Myfxbook AutoTrade.

Шаг 2. Свяжите свой аккаунт MT4 Tickmill с Myfxbook. Откройте сайт Myfxbook и привяжите свой торговый счет Tickmill к Myfxbook AutoTrade. Затем выберите автоматизированные системы Форекс, которые вам больше всего понравятся, и скопируйте их.

Преимущества копирования сделок.

Вам не нужен опыт. Если у вас не так много времени или нет опыта, то этот способ позволит вам извлекать выгоду из торговли, при этом сильно не вдаваясь в подробности.

Простота в использовании. Не нужно устанавливать никаких программ для копирования торговли.

Просмотр прибыльных сделок. Показываются только исторически прибыльные системы, отобранные вручную из реальных счетов.

Настраиваемые функции. Вы можете добавлять или удалять системы и стратегии в любое время.

Точная статистика. Факты и цифры помогут вам сделать лучший выбор при поиске системы.

Управление рисками. Контролируйте риски по каждой сделке, просто закрывая нежелательные в вашем MT4.

Углубляйте знания. Учитесь, наблюдая за успехами торговых систем других трейдеров.

Отрабатывайте навыки. Откройте демо-счет для того, чтобы попрактиковаться, прежде чем открывать реальный счет.

