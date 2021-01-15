Финансовый рынок: Доля Газпрома в Европе снизилась

Для того чтобы удержать свои позиции российская компания почти вдвое увеличила продажи на своей электронной торговой площадке. Часто компания предлагала цену, которая гораздо ниже спотовых значений на европейских хабах. Сокращение доли «Газпрома» произошло не за счет производителей из России. Главной причиной этого стало провальное первое полугодие 2020 года. Негативно на показателях компании отразилась и ее собственная контрактная модель. Из нее некоторые цены оказывались выше спотовых.

В то же время, подобная модель может помочь «Газпрому» восстановить показатели в 2021 году, поскольку из-за аномальных морозов спотовые цены продолжают тестировать локальные максимумы. Помимо этого, «Газпром» может рассчитывать на поддержку экономик азиатских стран, в частности Китая. Азия попросту может забрать излишки СПГ и тем самым снизить конкуренцию в Европе.

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