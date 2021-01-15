InstaForex оглашает победителей конкурсов

Поздравляем призеров и желаем удачи всем без исключения конкурсантам! А также с большим удовольствием приветствуем всех тех, кто только присоединяется!

Счастливый депозит

Конкурс проводится каждый месяц. В конце месяца случайным образом определяется номер счета участника, который и получает приз. Финалистами очередных этапов стали трейдеры Katsiaryna Aleksandrovna Varanaya (Belarus), Muhammad Tahir Hameed (Pakistan), Сергей Иванович Рожнов (Russia), Akif Aladdin Oglu Qurbanov (Azerbaijan), Петр Петрович Судиловский (Belarus), Мария Владимировна Бибикова (Russia), Татьяна Николаевна Бублей (Belarus), Владимир Николаевич Мастрюков (Russia). Таким образом, вы продолжаете привычную торговлю на рынке Форекс, при этом благодаря участию в конкурсах у вас появляется возможность оказаться в числе победителей! Каждый месяц сумма розыгрыша меняется, поэтому отслеживайте ситуацию, пользуйтесь возможностью и реализуйте шанс.

ИнстаФорекс Снайпер

В конкурсе «ИнстаФорекс Снайпер» как никогда необходимы меткость, терпение и быстрота реакции. В этот раз отличились трейдеры Muhammad Tahir (Pakistan), Fouad Benlahcene (Algeria), Владимир Владимирович Трафимов (Russia), Vugar Vahid oglu Ibisov (Azerbaijan), по итогам очередных этапов конкурса «ИнстаФорекс Снайпер» они превзошли всех, их и объявляем победителями. Поздравляем, желаем продолжать в том же духе! Приглашаем проверить свою меткость всех трейдеров – присоединяйтесь, регистрируйтесь! Напоминаем, что конкурс проходит еженедельно, с 00:00 понедельника до 23:59 пятницы.

Опцион на миллион

Один из самых популярных конкурсов от компании ИнстаФорекс – конечно «Опцион на миллион». Здесь всегда много участников, а значит мощный дух соревнования, азарт и адреналин! В острой борьбе оспаривают звание лучшего опционного трейдера настоящие оптимисты. Приятно объявить, что по итогам очередных этапов конкурса победу одержали Дмитрий Леонидович Маргулевич (Belarus), Олег Сергеевич Недин (Ukraine), Waqar Hussain (Pakistan), Mochamad Supriyadi (Indonesia). Поздравляем победителей и напоминаем, что конкурс «Опцион на миллион от ИнстаФорекс» проводится каждую неделю, с 00:10 понедельника до 23:50 пятницы.

Гонка FX-1

Сегодня международный экипаж. Трейдеры Олег Витальевич Заксор (Russia), Леандр Борисович Сироткин (Russia), Дмитрий Александрович Одновалов (Russia), Владимир Анатольевич Иконников (Russia), Андрей Михайлович Торбик (Russia), Александр Юрьевич Надольский (Russia) оказались лучшими на очередных этапах конкурса «Гонка FX-1». Поздравляем победителей и желаем утверждать звание лучших пилотов и дальше – во всех последующих конкурсах. Если вы не боитесь напряженной борьбы и здоровой конкуренции, испытайте себя в гонке за лидерство – добро пожаловать на новый старт очередного этапа конкурса «Гонка FX-1»! Вы можете зарегистрироваться и присоединиться на любом этапе, гонки проходят с 00:00 по 23:59 каждую пятницу. Регистрация заканчивается за час до начала гонки.

Лаки Трейдер

Твердая рука и концентрация на успехе – вот основы победы и отличного результата в марафоне «Лаки Трейдер». Если вы сможете провести идеально торговую сессию в рамках конкурса «Лаки Трейдер», как это сделал трейдер Руслан Илдарович Валиуллин (Russia), тоже получите шанс на победу. Поздравляем очередного чемпиона и напоминаем, что следующий этап конкурса будет проходить с 18 января 2021 года по 29 января 2021 года.

Реальный скальпинг

В конкурсе «Реальный скальпинг» нужна хорошая реакция, а также внимание, здоровое любопытство и желание учиться. Ведь «опыт – сын ошибок трудных», а потому не помешают упорство, терпение и отработка навыков. И вот тут сегодня лучшей оказался Юрий Александрович Рубан (Russia). Поздравляем! Так держать! Приглашаем всех трейдеров присоединиться к возможности побороться и выиграть на текущем этапе конкурса. Напоминаем, что очередной этап будет проходить с 1 по 26 февраля 2021 года.

Большой Путь

Для участия в конкурсе на каждом этапе необходимо регистрировать новый демо-счет. Кроме денежного вознаграждения, победитель этапа получает бонусные баллы, которые могут быть использованы в финале конкурса. Победитель финала – обладатель наибольшего депозита – получит денежный приз в размере $6000. Призер сегодня Andrey Nikolaevich Dyumin (Russia). А новый этап конкурса в новом же году уже стартовал. Регистрируйтесь!

Девайсы в подарок от ИнстаФорекс

Розыгрыш девайсов от Форекс-брокера ИнстаФорекс проводится в рамках серии акций и конкурсов с общим годовым призовым фондом более $500 000. У клиентов компании есть шанс выиграть не только часть этой суммы, но и спорткар Ferrari, а также стать одним из обладателей современного мобильного устройства. Победителем очередных этапов стали Хоха Екатерина Сергеевна, Shoaib Noman. В этот раз случай выбрал их. А вы можете зарегистрироваться на следующий розыгрыш, который будет проходить с 25 января 2021 года по 5 февраля 2021 года.

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