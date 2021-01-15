Финансы: Азиатские рынки ценных бумаг завершили торги разнонаправленно

Байден раскрыл подробности программы по стимулированию экономики США на $1,9 трлн для поддержки американских домохозяйств и предприятий в условиях пандемии.

Китайский рынок ценных бумаг завершил торговую сессию небольшим ростом после того, как правительство США внесло в черный список китайского производителя смартфонов Xiaomi Corp и десять других компаний из-за предполагаемых военных связей.

Акции Гонконга закрыли торги в зеленой зоне, несмотря на то, что акции Xiaomi упали почти на 10% из-за санкций США. Индекс Hang Seng вырос на 89,72 пункта до уровня 28 586,58 пункта.

Японский рынок акции завершил торги в отрицательной зоне, несмотря на то, что акции технологических компаний выросли на фоне высоких доходов тайваньского производителя микросхем TSMC.

Индекс Nikkei упал на 179,08 пункта до показателя 28 519,18 пункта, прервав пятидневную серию роста. Более широкий индекс Topix закрылся снижением на 0,89% до 1 856,61 пункта.

Акции Seiko Epson выросли на 7,3%, Tokyo Electron — на 3,9%, а Advantest — на 2,8% после того, как TSMC опубликовала отчет с лучшими за всю историю данными по квартальной прибыли.

Бумаги Canon подорожали на 8,4% после того, как компания повысила прогноз прибыли на только что закончившийся год. Fast Retailing упал на 2,9% после сообщения о падении выручки в первом квартале.

Австралийские рынки завершили торги небольшим ростом котировок, поскольку реакция на план экономического стимулирования США была сдержанной.

Акции горнодобывающих компаний BHP, Fortescue Metals Group и Rio Tinto выросли на 0,7–1,7%. Акции энергетических компаний снижаются: акции Santos упали на 1,1%, а Beach Energy — на 0,5%.

В технологическом секторе бумаги WiseTech Global потеряли 2,5%, Appen - 1,7%, а Afterpay выросли на 10%.

Акции Objective Corp выросли на 4,3% после того, как поставщик программного обеспечения спрогнозировал 70% рост прибыли в первой половине 2021 года.

Акции Южной Кореи упали, поскольку инвесторы зафиксировали прибыль от недавнего ралли. Индекс Kospi потерял 2,03% и опустился до уровня 3085,90 пункта. Акции Samsung Electronics, SK Hynix, LG Chem и Hyundai Motor снизились на 2-4%.

Рынок акций Новой Зеландии завершили неделю снижением, так как доходность казначейских облигаций выросла. Контрольный индекс NZX-50 обвалился на 91,18 пункта до 13 024,69 пункта.

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