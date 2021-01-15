Финансовый рынок: Последний удар Трампа по компаниям Китая

Девять китайских компаний были добавлены в черный список Пентагона из-за предполагаемых связей с китайскими военными, включая производителя телефонов Xiaomi.

В последние месяцы Трамп активизировал действия против компаний КНР, которые, по его мнению, представляют угрозу безопасности.

На этой неделе Китай принял ответные меры, приняв новый закон, направленный на защиту своих компаний.

В последние несколько месяцев Трамп нацелился на китайские технологические компании, которые делятся личными данными со своим правительством.

Его ограничения, объявленные в четверг, коснутся, в частности, китайского нефтяного гиганта CNOOC и Xiaomi, последний в ноябре превзошёл Apple и стал третьим по величине производителем смартфонов в мире.

Министерство торговли США обвинило CNOOC в несанкционированной разведке и добыче нефти и газа в Южно-Китайском море.

Компания CNOOC, принадлежащая государству, выступила в роли "хулигана Народно-освободительной армии, чтобы запугать соседей Китая", — сказал министр торговли Уилбур Росс.

CNOOC теперь войдет в черный список, который требует, чтобы фирмы получали специальную лицензию, прежде чем они смогут получать экспорт высокотехнологичных товаров от американских поставщиков.

Акции Xiaomi, торгующиеся в США, упали на 14% в четверг, а в Гонконге они снизились более чем на 11% в пятницу.

Многие считают, что это последние действия Трампа в отношении Китая перед инаугурацией избранного президента Джо Байдена 20 января.

Однако Николас Тернер, юрист Steptoe & Johnson в Гонконге, сказал BBC: «Я думаю, может быть еще один. Мы также следим за обновлениями Министерства финансов США».

США и Китай с 2018 года охвачены торговой войной, в результате которой на импорт товаров друг друга наложен ряд тарифов.

Согласно исследованию Oxford Economics, эта торговая война между двумя крупнейшими экономиками мира привела к потере 245 000 рабочих мест в США.

Исследование, проведенное по заказу Американо-китайского делового совета (USCBC), показывает, что существенное разделение может привести к сокращению ВВП США на 1,6 трлн долларов в течение следующих пяти лет.

"Учитывая, что Китай будет обеспечивать около одной трети мирового роста в течение следующего десятилетия, сохранение доступа к рынкам Китая становится все более важным для глобального успеха американских предприятий", — говорится в исследовании.

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