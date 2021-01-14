Форекс - AMarkets представляет топ стратегии RAMM за декабрь

Ниже представлена информация по успешным стратегиям.

Лучшей в декабре оказалась стратегия под названием Vitali 5525. Управляющий за 1 месяц показал доходность в размере 610,53%, торгуя инструментами, основную долю которых составили CFD на американские индексы Nasdaq100 и S&P500, DowJones30, золото (XAU/USD). Таким образом, инвестировав в стратегию $5 000 в начале ноября, вы смогли бы получить через месяц $30 526 прибыли без учета вознаграждения трейдеру.Статус стратегии: Агрессивная.

Стратегия NAGAN за декабрь показала доходность 217,01% при общей доходности стратегии в 702,93%. Трейдер использовал в торговле только валютные инструменты — GBP/USD, GBP/CAD, GBP/CHF, EUR/CAD. Получается, что если бы вы инвестировали в данную стратегию $3 000 в начале срока, ваш доход уже составил бы $6 510 без учета вознаграждения трейдеру.Статус стратегии: Агрессивная.

На третьем месте по доходности в RAMM находится стратегия Interna 12 с доходностью 122,73% за декабрь. В течение месяца трейдер открывал сделки по золоту (XAU/USD) и двум валютным парам AUD/USD, USD/CHF. Средняя доходность в месяц составила 171,45%, что также является отличным результатом.Статус стратегии: Агрессивная.

Четвертое место в рейтинге наиболее доходных стратегий RAMM за декабрь заняла стратегия под названием Forex Surgeon с доходностью 100,51%. Трейдер в течение месяца открывал позиции в основном по золоту (XAU/USD), индексу DAX30 и валютным парам EUR/CAD, USD/CHF, EUR/GBP. Таким образом, инвестировав в стратегию $5 000 в начале месяца, вы смогли бы получить через месяц $5 025 прибыли без учета вознаграждения трейдеру.Статус стратегии: Консервативная.

На пятом месте рейтинга успешных стратегий RAMM за декабрь расположилась стратегия Padishakh. За месяц трейдер заработал 88,9%, а среднемесячная доходность стратегии составила 30,18%. Трейдер открывал позиции как по товарно-сырьевому активу (XAU/USD), так и по мажорным валютам AUD/USD, USD/CHFСтатус стратегии: Консервативная.

Копи-трейдинг RAMM для инвесторов. Как это работает?

Вы выбираете стратегии из рейтинга.

Вы копируете их сделки.

Без профессиональных знаний в трейдинге вы получаете такой же доход в %, как и опытный трейдер.

Простота. Вам не нужно обладать знаниями в трейдинге. Все, что необходимо, — выбрать опытных трейдеров и скопировать их сделки. Простая и понятная платформа поможет вам в этом.

Приумножьте успех. Вам доступен множитель, способный увеличить до 10 раз вашу прибыль или сократить до 10 раз ваши убытки Найдете подходящее. Вы можете выбрать стратегию, основываясь на таких параметрах как, доходность, % комиссии, количество инвесторов, возраст стратегии и др. Защита ваших средств. Вы можете указать сумму, которая останется на вашем счете при любом исходе торговли.

Деньги остаются у вас. Вам не нужно передавать деньги в управление и переживать за их сохранность, ведь они будут находиться на вашем счете. При этом в отличие от ПАММ вы всегда можете приостановить копирование стратегии.

Гибкая платформа. Вам не нужно что-то скачивать или устанавливать на компьютер. Копирование происходит в онлайн-платформе RAMM или приложении на Android и iOS. Справедливая оплата. Вы платите трейдеру только за прибыль на вашем счете, полученную по его стратегии.

Преимущества сервиса.Зарабатывайте как профи в сервисе копи-трейдинга RAMM от AMarkets!

Читайте также: Форекс - AMarkets представляет топ стратегии RAMM за декабрь