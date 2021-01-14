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Фондовый рынок - Американские фондовые индексы завершили торги без единой динамики
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Фондовый рынок - Американские фондовые индексы завершили торги без единой динамики

Nasdaq поднялся на 56,52 пункта до отметки в 13 128,95
​В среду американский фондовый рынок завершил торги разнонаправленной динамикой индексов. Индекс Dow завершил торговую сессию небольшим снижением, индексы Nasdaq и S&P 500 поднялись вверх.

Nasdaq поднялся на 56,52 пункта до отметки в 13 128,95, а S&P 500 вырос на 8,65 пункта до уровня 3809,84. Между тем, Dow закрыл торги снижением на 8,22 пункта и остановился на отметке в 13 128,95.

Рост индекса Nasdaq и S&P 500 произошел на фоне восстановления позиций гособлигаций США после недавнего снижения.

Доходность десятилетних гособлигаций, которая снижается пропорционально ее росту стоимости, снизилась на 5 базисных пунктов до 1,088% после закрытия прошлых.

Снижение доходности гособлигаций положительно отразилось на росте чувствительных к процентным ставкам ценных бумаг, таких, как бумаги компаний коммунальной сферы и коммерческой недвижимости.

Отражая сильные стороны секторов, Dow Jones Utility Average поднялся на 2%, а индекс Dow Jones в секторе недвижимости США увеличился на 1,2%.

Высокотехнологичный индекс Nasdaq поднялся на фоне стремительного роста акций Intel, которые выросли на 7% после объявления об уходе с должности генерального директора Боба Свона с 15 февраля, и его место займет генеральный директор VMWare Пэт Гелсинджер.

При этом акции сталелитейных компаний резко упали в течение торговой сессии, в результате чего индекс NYSE Arca Steel Index упал на 2,7%.

Ценные бумаги сферы энергетики, сетевых технологий и золота снизились.



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четверг 14.01.2021 | 08:51
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