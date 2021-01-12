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Финансовый рынок - Великобритания сдала США лидерство в рейтинге лучших для бизнеса стран
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Финансовый рынок - Великобритания сдала США лидерство в рейтинге лучших для бизнеса стран

Объединенное Королевство уже занимает 2-ю строчку в рейтинге самых удобных для ведения бизнеса стран, уступив 1-ю позицию США
Последствия ​Brexit для Великобритании продолжают приносить отрицательные плоды. Бизнес теперь считает страну не самым удобным местом для ведения деятельности, хотя исследовательский центр ZEW продолжает отдавать ей отличные места по сравнению с другими развитыми странами. 

По данным ислледования ZEW, выполненного по просьбе фонда "Семейные предприятия"из Германии, Объединенное Королевство уже занимает 2-ю строчку в рейтинге самых удобных для осуществления бизнеса стран, отдав 1-ю позицию США. Однако это все еще отличный показатель, остальные страны G7 распределили места следующим образом: 4 место — Канада, 17 место — Германия, 18 место — Франция, 20 место — Япония, и нижнее 21 место в рейтинге принадлежит Италии.

Эксперты уверены, что Brexit серьезно угрожает стабильности Великобритании. "Последующим правительствам Британии нужно будет долго бороться для восстановления темпов экономического роста допереходного периода".

Исследования, которые ведутся с 2006 года, формируют рейтинг стран на основании оценки по 6-ти позициям, включая налогообложение, себестоимость труда, госрегулирование, финансовая стимуляция, энергетические условия и особенности инфраструктуры.

"Сложности, принесенные Brexit, отрицательно повлияли на такие пункты оценивания, как "особенности инфраструктуры и институтов" и "энергетика", сообщается в заключении исследовательского центра ZEW.

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вторник 12.01.2021 | 08:18
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