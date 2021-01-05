Фондовые индексы стран АРТ завершили торги разнонаправленно

Китайский индикатор Shanghai Composite увеличился на 25,72 пункта, до отметки в 3 528,68 пункта после того, как Нью-Йоркская фондовая биржа отменила свое решение о делистинге трех компаний Китая. Индекс фондовой площадки Гонконга Hang Seng поднялся на 0,64% до уровня 27 649,86.

Японские акции закрылись небольшим снижением, а иена выросла на фоне сообщений о том, что власти страны объявит ЧП, которое вступит в силу к пятнице и продлится около месяца.

Растущее количество случаев Covid-19 в США и неопределенность перед вторым туром в американском штате Джорджия также снизили аппетит к риску.

Индекс Nikkei упал на 99,75 пункта, до показателя 27 158,63, а более широкий индекс Topix снизился на 0,19% до 1791,22.

Австралийские рынки закрылись без изменений на фоне возобновления опасений по поводу Сиднейского кластера. Контрольный индекс ASX 200 завершил торги снижением, в то время как более широкий индекс All Ordinaries завершил торги в плюсе.

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