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Фондовый рынок
Фондовые индексы стран АРТ завершили торги разнонаправленно
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Фондовые индексы стран АРТ завершили торги разнонаправленно

Индекс Nikkei упал на 99,75 пункта
Во вторник фондовые индикаторы Азии продемонстрировали смешанную динамику, поскольку инвесторы соблюдали осторожность на фоне продолжающегося роста количества зараженных Covid-19 в некоторых странах мира и в преддверии решающих последних выборов в верхнюю палату Конгресса США.

Китайский индикатор Shanghai Composite увеличился на 25,72 пункта, до отметки в 3 528,68 пункта после того, как Нью-Йоркская фондовая биржа отменила свое решение о делистинге трех компаний Китая. Индекс фондовой площадки Гонконга Hang Seng поднялся на 0,64% до уровня 27 649,86.

Японские акции закрылись небольшим снижением, а иена выросла на фоне сообщений о том, что власти страны объявит ЧП, которое вступит в силу к пятнице и продлится около месяца.

Растущее количество случаев Covid-19 в США и неопределенность перед вторым туром в американском штате Джорджия также снизили аппетит к риску.

Индекс Nikkei упал на 99,75 пункта, до показателя 27 158,63, а более широкий индекс Topix снизился на 0,19% до 1791,22.

Австралийские рынки закрылись без изменений на фоне возобновления опасений по поводу Сиднейского кластера. Контрольный индекс ASX 200 завершил торги снижением, в то время как более широкий индекс All Ordinaries завершил торги в плюсе.

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вторник 05.01.2021 | 11:12
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