Renesource Capital сообщает об изменениях в прейскуранте на продукты и услуги

Изменения относятся как к физическим, так и к юридическим лицам и связаны с уточнением в части определения комиссионной платы за депозитарные услуги, а именно расчета комиссии за хранение финансовых инструментов эмитентов, находящихся в стадии неплатежеспособности, банкротства, ликвидации, либо несуществующих юридических лиц.

Комиссионная плата за хранение этих инструментов рассчитывается от номинальной стоимости финансового инструмента на счете на последнюю дату месяца.

Ознакомится с изменениями можно на домашней странице Общества.

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