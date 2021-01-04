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Renesource Capital сообщает об изменениях в прейскуранте на продукты и услуги
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Renesource Capital сообщает об изменениях в прейскуранте на продукты и услуги

Изменения относятся как к физическим, так и к юридическим лицам
​Уважаемые клиенты Renesource Capital информируем вас о том, что с 18 января 2021 года вступают в силу изменения к прейскуранту Общества. 

Изменения относятся как к физическим, так  и к юридическим лицам и связаны с уточнением в части определения комиссионной платы за депозитарные услуги, а именно расчета комиссии за  хранение финансовых инструментов  эмитентов, находящихся в стадии неплатежеспособности, банкротства, ликвидации, либо несуществующих юридических лиц.  

Комиссионная плата за хранение этих инструментов рассчитывается от номинальной стоимости финансового инструмента  на счете на последнюю дату месяца.

Ознакомится с изменениями можно на домашней странице Общества. 

Источник: Renesource Capital

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понедельник 04.01.2021 | 11:58
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