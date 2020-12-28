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К 2028 году Китай станет крупнейшей экономикой мира
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К 2028 году Китай станет крупнейшей экономикой мира

Прогнозируемый средний рост ВВП Китайской Республики в 2021-25 годах будет на уровне 5,7%
​К 2028 году Китайская Республика обойдет Соединенные Штаты по объему валового внутреннего продукта и займет лидирующую позицию среди мировых экономик, заявляет CEBR.

По заявлению экспертов CEBR, экономический рейтинг Китай вырос из-за грамотной политики во время распространения Covid-19, которая подразумевала своевременное введение карантинных ограничений, а также точечных ударов по долгосрочным планам западной экономики.

Прогнозируемый средний рост ВВП Китайской Республики в 2021-25 годах будет на уровне 5,7%, в 2026-30 годах на отметке 4,5%, сообщает CEBR.

При этом в Соединенных Штатах существенный рост экономики прогнозируется в следующем году, однако в течении следующих двух лет он снизится до 1,9%, а после снижение составит 1,6%.

С 2030 году Япония займет четвертую ступень среди всех мировых экономик уступив место Индии, Германия — пятую, а Великобритания — шестую.

Аналитики предполагают, что пандемия коронавируса отразится на экономике не в падении темпов роста, а в увеличении скорости роста потребительских цен. 



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понедельник 28.12.2020 | 13:32
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