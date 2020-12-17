Падение доллара на новостях о переговорах в США

Инвесторы вновь обратили повышенное внимание на безопасные активы.

В США ситуация контролируется Конгрессом и близится к принятию окончательного решения по проекту экономических мер поддержки при кризисе, вызванном пандемией, в размере 900 млрд долларов.

Обсуждая результаты переговоров по условиям торгового договора Евросоюза с Британией после Brexit, Урсула фон дер Ляйен высказала надежду, что стороны приближаются к принятию решения.

"На фоне повышения общемирового оптимизма на прогнозы восстановления экономик в 2021 году, наблюдается падение доллара США", — считает эксперт Сиднейского CMC Markets Майкл Маккарти, предвидя продолжение ослабления доллара к основным валютам.

Индекс доллара США (DXY) к 9 часам по МСК снизился до 90,02 (на 0,48%)​, достигнув самого низкого значения с весны 2018 г.

И напротив, рост евро до $1,2225 (на 0,23%) достиг самого высокого значения с весны 2018 г.

Британский фунт вырос до $1,3554​ (на 0,34%).

Австралийский доллар показал рост до максимума с июня 2018 г. — до $0,7592 (на 0,21%)

Новозеландская валюта укрепилась до $0,713 (на 0,28%), до рекордов с апреля 2018 г​.

Иена зафиксировала позиции укреплением на 0,16%​.

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