InstaForex объявляет итоги конкурсов

Счастливый депозит

Конкурс проводится каждый месяц. В конце месяца случайным образом определяется номер счета участника, который и получает приз. Финалистами очередных этапов стали трейдеры Виталий Викторович Кургаев (Russia), Сергей Георгиевич Богданов (Ukraine), Михаил Иванович Мишанин (Russia), Олег Станиславович Жарский (Russia), Abdelkader Toubal (Algeria), Артур Юрьевич Ильин (Russia), Сергей Анатольевич Литвинов (Ukraine), Наталья Викторовна Деревянко (Ukraine). Таким образом, вы продолжаете привычную торговлю на рынке Форекс, при этом благодаря участию в конкурсах у вас появляется возможность оказаться в числе победителей! Каждый месяц сумма розыгрыша меняется, поэтому отслеживайте ситуацию, пользуйтесь возможностью и реализуйте шанс.

ИнстаФорекс Снайпер

В конкурсе «ИнстаФорекс Снайпер» как никогда необходимы меткость, терпение и быстрота реакции. В этот раз отличились трейдеры Александр Васильевич Моисеев (Russia), Александр Леонтьевич Маркевич (Belarus), Андрей Евгеньевич Ерыпалов (Russia), Сергей Александрович Меняшов (Russia), по итогам очередных этапов конкурса «ИнстаФорекс Снайпер» они превзошли всех, их и объявляем победителями. Поздравляем, желаем продолжать в том же духе! Приглашаем проверить свою меткость всех трейдеров – присоединяйтесь, регистрируйтесь! Напоминаем, что конкурс проходит еженедельно, с 00:00 понедельника до 23:59 пятницы.

Опцион на миллион

Один из самых популярных конкурсов от компании ИнстаФорекс – конечно «Опцион на миллион». Здесь всегда много участников, а значит мощный дух соревнования, азарт и адреналин! В острой борьбе оспаривают звание лучшего опционного трейдера настоящие оптимисты. Приятно объявить, что по итогам очередных этапов конкурса победу одержали Mochamad Supriyadi (Indonesia), Владимир Николаевич Кривенко (Ukraine), Timur Bokhodirovich Yusupov (Uzbekistan), Benjamin Osarumwense Osawaru (Nigeria). Поздравляем победителей и напоминаем, что конкурс «Опцион на миллион от ИнстаФорекс» проводится каждую неделю, с 00:10 понедельника до 23:50 пятницы.

Гонка FX-1

Сегодня международный экипаж. Трейдеры Владимир Иванович Байков Russia, Тимур Альбертович Галиуллин Russia, Мария Владимировна Бибикова Russia, Александр Петрович Снигирев (Russia), Мария Викторовна Шоба (Belarus), Ekaphong Siripurikarn (Thailand), Евгений Юрьевич Фалалеев (Russia), Ariful Miftakhuddin (Indonesia) оказались лучшими на очередных этапах конкурса «Гонка FX-1». Поздравляем победителей и желаем утверждать звание лучших пилотов и дальше – во всех последующих конкурсах. Если вы не боитесь напряженной борьбы и здоровой конкуренции, испытайте себя в гонке за лидерство – добро пожаловать на новый старт очередного этапа конкурса «Гонка FX-1»! Вы можете зарегистрироваться и присоединиться на любом этапе, гонки проходят с 00:00 по 23:59 каждую пятницу. Регистрация заканчивается за час до начала гонки.

Лаки Трейдер

Твердая рука и концентрация на успехе – вот основы победы и отличного результата в марафоне «Лаки Трейдер». Если вы сможете провести идеально торговую сессию в рамках конкурса «Лаки Трейдер», как это сделали трейдеры Александр Николаевич Сасюк (Ukraine), Диана Владимировна Карагоцкая (Ukraine), Muhammad Imran (Pakistan), тоже получите шанс на победу. Поздравляем очередных чемпионов и напоминаем, что следующий этап конкурса будет проходить с 21 декабря 2020 года по 1 января 2021 года.

Реальный скальпинг

В конкурсе «Реальный скальпинг» нужна хорошая реакция, а также внимание, здоровое любопытство и желание учиться. Ведь «опыт – сын ошибок трудных», а потому не помешают упорство, терпение и отработка навыков. И вот тут сегодня лучшей оказалась Наталья Викторовна Деревянко (Ukraine). Поздравляем! Так держать! Приглашаем всех трейдеров присоединиться к возможности побороться и выиграть на текущем этапе конкурса. Напоминаем, что очередной этап будет проходить с 4 по 29 января 2021 года.

Девайсы в подарок от ИнстаФорекс

Розыгрыш девайсов от Форекс-брокера ИнстаФорекс проводится в рамках серии акций и конкурсов с общим годовым призовым фондом более $500 000. У клиентов компании есть шанс выиграть не только часть этой суммы, но и спорткар Ferrari, а также стать одним из обладателей современного мобильного устройства. Победителем очередных этапов стали Melissa Beata Martin, Завалин Виталий Сергеевич, Nwozor Olisaemeka James. В этот раз случай выбрал их. А вы можете зарегистрироваться на следующий розыгрыш, который будет проходить с 28 декабря 2020 года по 8 января 2021 года.

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