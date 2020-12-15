Ноябрьская инфляция во Франции составила 0,2%

Ноябрьская инфляция составила 0,2% в годовом выражении. Потребительские цены демонстрировали стабильность в течение предыдущих двух месяцев. Статистические данные соответствуют предварительным прогнозам, опубликованным 27 ноября.

Ежегодное повышение произошло на фоне увеличения стоимости на услуги до 0,7% с 0,4% и на продукты питания до 2,0% с 1,5%. Между тем цены на энергоносители снизились на 7,8%.

Согласно данным, базовая инфляция в ноябре выросла до 0,4% с 0,3% в октябре.

Сбалансированный индикатор потребительских цен поднялся на 0,2% в годовом исчислении после роста на 0,1% в октябре. По результатам месяца индикатор вырос на 0,2% после того, как в прошлом месяце демонстрировал стабильность.

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