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Renesource Capital информирует о графике работы в праздничные дни
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Renesource Capital информирует о графике работы в праздничные дни

Рынки FOREX будут работать в обычном режиме
​Renesource Capital информируем Вас о графике работы основных рынков и брокерского отдела Renesource Capital в период Рождественских праздников. 

24.12.2020 - рынки США, Канады и Европы будут работать в сокращённом режиме, до 18:00 GMT (20:00 Рига) . Торговля в России (MICEX, FORTS) будет проходить в обычном режиме. Отдел рынков капитала Renesource Capital (голосовая торговля) будет работать с 07:00 GMT до 17:00 GMT (С 09:00 до 19:00 Рига).

25.12.2020 - рынки США, Канады и Европы будут закрыты. Торговля в России (MICEX, FORTS) будет проходить в обычном режиме. Отдел рынков капитала Renesource Capital (голосовая торговля) работать не будет.

Рынки FOREX будут работать в обычном режиме.

В связи с вышеупомянутой информацией распоряжения на вывод средств, конвертация валюты с физической поставкой, а также переводы денежных средств между клиентскими счетами, в Долларах США, Евро, Рублях или другой валюте, которые клиенты подадут 23.12.2020 после наступления cut – off –time (15:00 GMT), а также 24.12.2019 и 25.12.2020, будут обработаны и исполнены на следующий рабочий день - 28.12.2020.

Для ознакомления с полным списком биржевых выходных, просим Вас проследовать по данной ссылке.

Внимание!

Учитывая вышесказанное, настоятельно призываем непрерывно следить за имеющимся на ваших счетах остатком, его достаточностью и соответствию требованиям маржинального обеспечения, в связи с ограниченной ликвидностью на рынке. Также обращаем ваше внимание на возможную повышенную волатильность рынков валюты и драгметаллов, которая может привести к значительным ценовым разрывам (gaps), расширенным по сравнению с нормальными торговыми условиями спредам (spreads), а также исполнению распоряжений по ценам, которые хуже указанных (slippage). 

В случае возникновения вопросов просим Вас связываться с Вашим менеджером счета или отделом брокериджа.

Источник: Renesource Capital

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вторник 15.12.2020 | 10:30
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