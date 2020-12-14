Китай призвал США прекратить политизацию отношений

"Власти Республики намерены отстаивать интересы китайских производителей", — заявил Ван Вэньбинь.

Так он ответил на сообщение фондовой площадки Nasdaq о выводе из торгов ценных бумаг китайских предприятий, согласно постановлению действующего президента Соединенных Штатов Дональда Трампа.

По заявлению руководителя министерства Китая утвержденные Соединенными Штатами ограничения мало отразятся на международных инвестициях в эти компании.

Ухудшение отношений между двумя странами началось после утверждения закона о национальной безопасности Гонконга. На рост напряженности повлияла и торговая война, а также ситуация вокруг Тайваня. При этом действующий глава Белого дома продолжает обвинять правительство Китайской Республики в распространении коронавируса по всему миру.

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