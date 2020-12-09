Волатильность EUR/USD на фоне основных мировых событий

Индекс S&P 500 показывал отрицательную динамику после решения лидера республиканцев Митча Макконелла блокировать решение группы сенаторов о мерах поддержки экономики на $908 млрд. Однако новая сумма на $916 млрд и проект по дополнительным выплатам на финансирование местных властей были одобрены Макконелом, соответственно привели к скачку главного американского фондового индекса к рекордным показателям.

Американский Сенат сейчас состоит из 50 сенаторов-республиканцев и 48 демократов. При условии передачи 2-х вакантных мест демократам, решающее слово будет за президентом партии Камалой Харрис. Если же вакантное место достанется республиканцам, то основной фигурой останется Митч Макконелл и продолжит противодействовать инициативам по расширению финансовых стимулов Джо Байдена. Первый вариант развития событий приведет к падению доллара, ралли S&P 500 и новому пакету стимулирующих экономику мер. А второй вариант, скорее всего, позволит доллару укрепить позиции.

Сейчас основное внимание на решении ЕЦБ. Аналитики считают маловероятным дальнейшее снижение ставок и списание долгов банком ЕЦБ, хотя многие и подталкивают его к этим выводам. Кристин Лагард будет обсуждать эти вопросы, но позже, не на этом заседании. Сейчас основной задачей поставлено снижение стоимости евро, по крайней мере, по отношению к валютам стран EM.

Поэтому сейчас не лучшее время для долгосрочных сделок, подъем EUR/USD выше значения 1,2135 продолжит ралли. Необходимо ожидать решения ЕЦБ и потом ставить на снижение.

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