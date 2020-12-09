Трамп запретил продавать вакцину

По заявлению представителя администрации президента, данное постановление направленное на возможность гражданам Америки вне очереди получить иммунизационные препараты произведенные за счет средств налогоплательщиков США. Согласно подписанному постановлению, лидер Соединённых Штатов ставит во главе приоритетов безопасность граждан страны и национальную безопасность государства.

Ранее Fox News сообщал, что продажа иммунизационного препарата на международном рынке начнется не ранее, чем когда все граждане страны пройдут вакцинацию. Планируемые сроки предоставления препарата зарубежным странам приходятся на конец весны — начало лета следующего года. Контролирующие органы США начали процесс регистрации препарата по облегченной процедуре для использования его на территории страны.

В Соединенных Штатах на данный момент количество инфицированных коронавирусом составляет 15 594 534 человек, скончавшихся от пандемии — 293 496.

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