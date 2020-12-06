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В этом году на "черную пятницу" потратили рекордные суммы
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В этом году на "черную пятницу" потратили рекордные суммы

В этом году, отмечают аналитики, киберпонедельник будет крупнейшим днем осуществления продаж цифровой техники
​Объем трат в интернете в период «черной пятницы» в текущем году вырос почти на 22% и тем самым установил новый рекорд. Потребители потратили в интернете примерно $9 млрд, что почти на 22 больше чем год назад. 

В этом году, отмечают аналитики, киберпонедельник будет крупнейшим днем осуществления продаж цифровой техники. Расходы ожидаются от $10,8 до 12,7 млрд. (примерно от 15 до 35% по сравнению с прошлым годом).

В среднем, в период «черной пятницы» потребители тратят в интернете примерно $6,3 млн в минуту. Расходы на смартфоны выросли на 25,3% по сравнению с минувшим годом и достигли отметки в $3,6 млрд (примерно 40% от общих расходов).

Наиболее популярными товарами стали Hot Wheels, Lego, AirPods, Amazon Echo и телевизоры марки Samsung. Другие категории товаров также продемонстрировали небывалый рост продаж и значительно обошли прошлогодние показатели.

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воскресенье 06.12.2020 | 16:37
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