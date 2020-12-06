В этом году на "черную пятницу" потратили рекордные суммы

В этом году, отмечают аналитики, киберпонедельник будет крупнейшим днем осуществления продаж цифровой техники. Расходы ожидаются от $10,8 до 12,7 млрд. (примерно от 15 до 35% по сравнению с прошлым годом).

В среднем, в период «черной пятницы» потребители тратят в интернете примерно $6,3 млн в минуту. Расходы на смартфоны выросли на 25,3% по сравнению с минувшим годом и достигли отметки в $3,6 млрд (примерно 40% от общих расходов).

Наиболее популярными товарами стали Hot Wheels, Lego, AirPods, Amazon Echo и телевизоры марки Samsung. Другие категории товаров также продемонстрировали небывалый рост продаж и значительно обошли прошлогодние показатели.

Читайте также: Еврокомиссия закупит 300 млн доз вакцины у AstraZeneca