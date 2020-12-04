Венгрия и Польша могут нарушить план выхода ЕС из кризиса

Венгрия и Польша находятся в оппозиции по отношению к другим странам ЕС ввиду несогласия с правилом распределения средств на основе соблюдения принципа верховенства права. Данный механизм не подходит им и поэтому обе страны рискуют потерять часть денег, которая предназначена для них. Это возможно в том случае, если в ЕС решат что любая из этих стран своими действиями нарушает демократические принципы.

Сейчас власти ЕС занимаются расследованием возможного подрыва работы независимости судов, фактов давления на СМИ и неправительственные организации в этих государствах. Ввиду такой позиции, власти ЕС могут попросту принять решение исключить эти страны из фонда восстановления экономики после пандемии. В свою очередь, в Польше и Венгрии уверяют, что могут восстановить свою экономику без внешней помощи.

Читайте также: В Челябинске экс-глава оставлен под судом по делу о взятке