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Венгрия и Польша могут нарушить план выхода ЕС из кризиса
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Венгрия и Польша могут нарушить план выхода ЕС из кризиса

Венгрия и Польша находятся в оппозиции по отношению к другим странам ЕС ввиду несогласия с правилом распределения средств на основе соблюдения принципа верховенства права
​Польша и Венгрия могут нарушить план спасения Европы от кризиса ввиду блокирования утверждения бюджетного плана ЕС на ближайшие семь лет. Сумма бюджета исчисляется триллионом евро. При этом планируется создание фонда  региона на 750 млрд евро.

Венгрия и Польша находятся в оппозиции по отношению к другим странам ЕС ввиду несогласия с правилом распределения  средств на основе соблюдения принципа верховенства права. Данный механизм не подходит им и поэтому обе страны рискуют потерять часть денег, которая предназначена для них. Это возможно в том случае, если в ЕС решат что любая из этих стран своими действиями нарушает демократические принципы.

Сейчас власти ЕС занимаются расследованием возможного подрыва работы независимости судов, фактов давления на СМИ и неправительственные организации в этих государствах. Ввиду такой позиции, власти ЕС могут попросту принять решение исключить эти страны из фонда восстановления экономики после пандемии. В свою очередь, в Польше и Венгрии уверяют, что могут восстановить свою экономику без внешней помощи.

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пятница 04.12.2020 | 16:14
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