ИнстаФорекс подготовил акцию к Новому году

В преддверии Нового года и Рождества каждый выбирает свой способ окружить себя волшебством, счастливыми эмоциями и радостными улыбками. Чтобы очарование новогодней подготовки запомнилось действительно надолго, ИнстаФорекс предлагает Вам принять участие в акции «Счастливый депозит» и выиграть $10 000!
Для этого необходимо лишь пополнить счет до 31 декабря на сумму $3 000. После этого система автоматически внесет вас в список претендентов на денежный приз.
Победитель будет выбран случайным образом*.
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Источник: InstaForex
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