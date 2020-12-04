ИнстаФорекс подготовил акцию к Новому году

В преддверии Нового года и Рождества каждый выбирает свой способ окружить себя волшебством, счастливыми эмоциями и радостными улыбками. Чтобы очарование новогодней подготовки запомнилось действительно надолго, ИнстаФорекс предлагает Вам принять участие в акции «Счастливый депозит» и выиграть $10 000!

Для этого необходимо лишь пополнить счет до 31 декабря на сумму $3 000. После этого система автоматически внесет вас в список претендентов на денежный приз.

Победитель будет выбран случайным образом*.

Поторопитесь принять участие до конца декабря!

*Обо всех условиях ежемесячной акции «Счастливый депозит» читайте на сайте.

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Источник: InstaForex

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