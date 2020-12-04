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ИнстаФорекс подготовил акцию к Новому году
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ИнстаФорекс подготовил акцию к Новому году

Поторопитесь принять участие до конца декабр
​Зима — Декабрь. За окном тихо падает снег... Погода для горячего какао, уютного пледа, пары мандаринок на столе и красивых сказок...

В преддверии Нового года и Рождества каждый выбирает свой способ окружить себя волшебством, счастливыми эмоциями и радостными улыбками. Чтобы очарование новогодней подготовки запомнилось действительно надолго, ИнстаФорекс предлагает Вам принять участие в акции «Счастливый депозит» и выиграть $10 000!

Для этого необходимо лишь пополнить счет до 31 декабря на сумму $3 000. После этого система автоматически внесет вас в список претендентов на денежный приз.

Победитель будет выбран случайным образом*.

Поторопитесь принять участие до конца декабря!

*Обо всех условиях ежемесячной акции «Счастливый депозит» читайте на сайте.

Мы заботимся о своих клиентах и говорим: stayhome и зарабатывайте вместе с ИнстаФорекс! 

Источник: InstaForex



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пятница 04.12.2020 | 11:05
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