Стоимость нефти растет после решения ОПЕК+

Рост стоимости нефти по итогам недели может быть зафиксирован 5 раз подряд, пишет Trading Economics.

Котировки фьючерсов на Brent с контрактами в феврале уверенно выросли на лондонской бирже ICE Futures до 49,65 долл/барр. По сравнению с вчерашними торгами нефть марки Brent прибавила в стоимости 1,93%.

Котировки фьючерсов на WTI с контрактами в январе на электронных торгах NYMEX торгуются на уровне 46,4 долл/барр. По сравнению со вчерашней сессией нефть марки WTI увеличилась в цене 0,76 долл/барр.

На заседании, которое прошло 3 декабря, государства-участники ОПЕК+ решили начать наращивать суточную добычу углеводородов на 0,5 млн баррелей. Решение вступит в силу с начала нового года.

Нефтяной картель в апреле 2020 года утвердил соглашение о снижении добычи углеводородов на 25% из-за снижения мирового спроса на "черное золото" на фоне кризиса и карантинных ограничений, вызванных пандемией коронавируса.

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