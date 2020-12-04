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Рынок нефти и газа
Стоимость нефти растет после решения ОПЕК+
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Стоимость нефти растет после решения ОПЕК+

Котировки фьючерсов на WTI с контрактами в январе на электронных торгах NYMEX торгуются на уровне 46,4 за барр./доллар
Принятое вчера решение странами ОПЕК+ об увеличении суточной добычи отразилось повышением цены на "черное золото" в ходе сегодняшних торгов.

Рост стоимости нефти по итогам недели может быть зафиксирован 5 раз подряд, пишет Trading Economics.

Котировки фьючерсов на Brent с контрактами в феврале уверенно выросли на лондонской бирже ICE Futures до 49,65 долл/барр. По сравнению с вчерашними торгами нефть марки Brent прибавила в стоимости 1,93%.

Котировки фьючерсов на WTI с контрактами в январе на электронных торгах NYMEX торгуются на уровне 46,4 долл/барр. По сравнению со вчерашней сессией нефть марки WTI увеличилась в цене 0,76 долл/барр.

На заседании, которое прошло 3 декабря, государства-участники ОПЕК+ решили начать наращивать суточную добычу углеводородов на 0,5 млн баррелей. Решение вступит в силу с начала нового года.

Нефтяной картель в апреле 2020 года утвердил соглашение о снижении добычи углеводородов на 25% из-за снижения мирового спроса на "черное золото" на фоне кризиса и карантинных ограничений, вызванных пандемией коронавируса.



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пятница 04.12.2020 | 09:09
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