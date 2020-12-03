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В ОПЕК+ достигли соглашения касательно объемов нефтедобычи
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В ОПЕК+ достигли соглашения касательно объемов нефтедобычи

ОПЕК+ никак не может согласовать объемы оптимальной суточной добычи нефти
​Стало известно о том, что переговоры в ОПЕК+ касательно снижения объемов нефтедобычи сдвинулись с мертвой точки. Это во многом связано с тем, что Россия готова пойти на смягчение условий, на чем неоднократно настаивали другие члены организации.

ОПЕК+ никак не может согласовать объемы оптимальной суточной добычи нефти. Ориентировочно данная цифра должна составить 5,9 млн баррелей в сутки. Россия готова придерживать текущего уровня ограничений в 7,7 млн и начать постепенно уменьшать показатели с февраля. В этом вопросе Россию поддерживает Казахстан, который считает несправедливым распределение нынешних квот на добычу.

Пандемия коронавируса негативно влияет на рост спроса на нефть и это означает, что увеличение объемов добычи может снова привести к глобальному спаду цен на углеводороды. В то же время, по мнению Д. Пескова, сегодняшние противоречия в ОПЕК+ не столь сильны, как это было весной 2019 года, когда сторонам не удалось прийти к единому соглашению касательно дальнейший объемов нефтедобычи.

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четверг 03.12.2020 | 12:38
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