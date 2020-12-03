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TeleTrade ввел новые условия для получения VIP-статуса
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TeleTrade ввел новые условия для получения VIP-статуса

Для получения накопительного бонуса в размере, соответствующем статусу, необходима торговая активность не менее 2 приведенных лотов на 1000 USD
​Со 2 декабря текущего года вводятся новые нормативы присвоения и сохранения статусов VIP, VIP Gold и VIP Platinum для клиентов международного брокера TeleTrade.

Теперь VIP-статус присваивается только при пополнении торгового счета до уровня совокупного эквити соответствующего статуса:

  • для VIP – до 50 000 USD;
  • для VIP Gold – до 100 000 USD;
  • для VIP Platinum – до 500 000 USD.
Все обладатели статуса VIP по состоянию на 2 декабря 2020 года получают соответствующие их статусу привилегии.

Расчеты по всем привилегиям для всех статусов VIP со 2 декабря 2020 года не имеют ограничений по типам торговых инструментов и требований к удержанию позиций.

Для получения накопительного бонуса в размере, соответствующем статусу, необходима торговая активность не менее 2 приведенных лотов на 1000 USD (1 лот приведенного объема – это объем торговый операции, номинальная стоимость которой составляет 100 000 USD).

Кроме того, клиентам со статусами VIP и VIP Gold при условии соответствующей торговой активности могут стать доступны выплаты (накопительный бонус и cashback на торговый счет) статуса VIP Platinum.

Утрата статуса VIP происходит только в случае вывода средств с торгового счета. В этом случае восстановление статуса может быть осуществлено пополнением торгового счета до уровня совокупного эквити соответствующего статуса.

Подробнее о привилегиях и преимуществах статусов можно ознакомиться на странице «VIP-клиентам» в разделе «Трейдинг».

Источник: TeleTrade



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четверг 03.12.2020 | 11:05
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