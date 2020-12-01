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Польша выдала Украине разрешения на грузоперевозки
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Польша выдала Украине разрешения на грузоперевозки

Данные разрешение являются частью общего пакета в 5000 разрешений, одобренных польскими коллегами
​Республика Польша выделила Украине 2,5 тысячи разрешений для осуществления грузовых автоперевозок в этом году. Среди них 1,5 тысяч универсальных и тысяча — транзитных, с возможностью дальнейшего проезда в другие страны ЕС.

О данном факте сообщил глава Министерства инфраструктуры В. Криклий. 

Данные разрешение являются частью общего пакета в 5000 разрешений, одобренных польскими коллегами. В ближайшее время уже начнется бронирование данныз разрешений на специальном портале электронных услуг Украины. Регистрация начнется сразу после того как бланки будут доставлены в пункты выдачи разрешений. Благодаря данным квотам Украина рассчитывает укрепить свои торговые связи с Польшей и улучшить экономическое положение за счет прибыли от экспорта товаров.

В. Криклий отметил, что оформление разрешений будет осуществляться одновременно на всех пунктах выдачи на пунктах пропуска на границе с Польшей. До 15 декабря этого года ожидается полученя оставшихся 2.5 тысяч разрешений. 

Новая квота будет действовать до 31 января 2021 года.

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вторник 01.12.2020 | 22:29
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