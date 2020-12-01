TeleTrade Analytics доступна на Android и iOS

Среди новых функций приложения пользователям стали доступны оповещения о специальных акциях для клиентов TeleTrade, сервис торговых сигналов и быстрая подписка на них в Telegram, просмотр вебинаров на русском языке, настраиваемое мультиязычное представление информационных материалов, способы фильтрации и многие другие возможности.

В «TeleTrade Аналитика» есть экономический календарь, данные по ставкам центробанков в моменте и в динамике, ежедневный технический анализ валютных пар, важнейшие фундаментальные новости, обзоры валютного, сырьевого, а также фондового рынка (в том числе финансовые показатели и характеристики акций эмитентов), мнения, прогнозы и видео-обзоры аналитиков TeleTrade.

Благодаря функциям приложения, пользователи «TeleTrade Аналитика» получают возможность прогнозировать движение рынка на перспективу и зарабатывать на этом.

Содержание большинства информационно-аналитических материалов, доступных в «TeleTrade Аналитика», является результатом интеллектуального труда экспертов группы компаний TeleTrade. Сопоставляя и сравнивая их точки зрения, вы можете делать выводы о текущей ситуации и перспективах на рынке, чтобы затем самостоятельно принимать правильные торговые решения.

Источник: TeleTrade

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