Экономика: Northvolt будет производить аккумуляторы для Volkswagen

Контракт проясняет некоторые вопросы о том, где Volkswagen будет покупать батареи для своих электромобилей. Volkswagen намерен к 2025 году производить 1,5 миллиона электрокаров.

Соглашение не только позволит Northvolt стать стратегическим ведущим поставщиком аккумуляторных элементов для Volkswagen Group в Европе, но также потребует от немецкого автопроизводителя увеличения своей доли участия в Northvolt.

В рамках соглашения о партнерстве производственные мощности Northvolt в Швеции будут увеличены. Northvolt согласилась продать свою долю в совместном предприятии в Зальцгиттере, Германия, компании Volkswagen, поскольку производитель автомобилей намерен наращивать свои усилия по производству аккумуляторов в Европе, заявили компании.

Соглашение между Northvolt и VW доводит общий объем контрактов шведского производителя аккумуляторов до 27 миллиардов долларов за два года с тех пор, как он привлек крупный денежный сбор в размере 1 миллиарда долларов.

"Volkswagen является ключевым инвестором, клиентом и партнером в предстоящем будущем, и мы продолжим усердно работать с целью предоставить им самую экологичную батарею на планете, поскольку они быстро расширяют свой парк электромобилей", — сообщил Питер Карлссон, соучредитель и исполнительный директор Northvolt.

Другими партнерами и клиентами Northvolt являются ABB, BMW Group, Scania, Siemens, Vattenfall и Vestas.

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