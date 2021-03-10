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Финансы: MoneyGram уходит из России
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Финансы: MoneyGram уходит из России

Решение о прекращении работы связано с ужесточением условий Центробанка
​MoneyGram, единственная официально зарегистрированная иностранная система денежных переводов, уходит из России.

Ее руководство подаст заявление на отказ от регистрации в ЦБ и прекратит самостоятельную работу на рынке. Компания заключила соглашение с платежной системой «Золотая корона» и теперь все переводы в Россию будут идти через ее пункты выдачи.

Решение о прекращении работы связано с ужесточением условий Центробанка. В прошлом году иностранных операторов обязали создавать всю свою инфраструктуру на территории России, в частности расчетный и прогрессинговый центры. Эксперты полагают, что в последние годы многие игроки рынка вынуждены конкурировать с государственными инфраструктурными проектами (к примеру, с системой быстрых платежей Центробанка).

MoneyGram является одним из лидеров на мировом рынке денежных переводов и работает в 200 странах. Данная компания занимает второе место в мире после Western Union.

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среда 10.03.2021 | 21:12
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