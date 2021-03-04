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Финансы: Сингапур вводит запрет на дизельные авто с 2025 года
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Финансы: Сингапур вводит запрет на дизельные авто с 2025 года

К 2030 году в стране установят 60 тысяч пунктов зарядки автомобилей
​Cингапур вводит запрет на дизельные автомобили с 2025 года. Это означает, что нельзя будет регистрировать легковые автомобили и такси с дизельным двигателем для того чтобы сократить количество вредных выбросов в атмосферу и стимулировать внедрение электрокаров.

К 2030 году в стране установят 60 тысяч пунктов зарядки автомобилей. Для этого власти намерены выделить специальные гранты, на которые будут оборудованы станции зарядки в жилых комплексах. К 2040 году планируется, что все автомобили в стране будут работать только на чистой энергии.

Для того чтобы снизить объемы выбросов углекислого газа будут приняты и другие меры, такие как посадка деревьев, строительство железных дорог и расширение сети велосипедных дорожек. Также планируется сократить на 20% количество отходов, которые отправляются на свалки.

Европейские автопроизводители также решили отказаться от продажи грузовиков с бензиновыми и дизельными двигателями к 2040 году. Планируется сделать ставку также на электрокары.

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четверг 04.03.2021 | 21:18
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