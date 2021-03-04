Финансы: Сингапур вводит запрет на дизельные авто с 2025 года

К 2030 году в стране установят 60 тысяч пунктов зарядки автомобилей. Для этого власти намерены выделить специальные гранты, на которые будут оборудованы станции зарядки в жилых комплексах. К 2040 году планируется, что все автомобили в стране будут работать только на чистой энергии.

Для того чтобы снизить объемы выбросов углекислого газа будут приняты и другие меры, такие как посадка деревьев, строительство железных дорог и расширение сети велосипедных дорожек. Также планируется сократить на 20% количество отходов, которые отправляются на свалки.

Европейские автопроизводители также решили отказаться от продажи грузовиков с бензиновыми и дизельными двигателями к 2040 году. Планируется сделать ставку также на электрокары.

Читайте также: Финансовый рынок: В России может возникнуть дефицит иностранных авто