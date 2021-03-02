Финансовый рынок: Сотрудники Ant Group начали массово увольняться

Накануне данного мероприятия руководство Ant Group приостановило программу выкупа акций у своих сотрудников. Для многих из них ценные бумаги компании составляли основную часть дохода. После срыва IPO работники оказались держателями акций, ценность которых не может определить даже сама компания.

Как отмечают аналитики, руководство Ant Group решило не возобновлять программу выкупа из-за того, что не знает как оценивать бизнес. Некоторые сотрудники решили покинуть компанию, поскольку не готовы ждать когда она выйдет на биржу. По мнению анонимных источников, в апреле следует ожидать еще одну волну увольнений.

Ранее сообщалось о том, что власти Китая заблокировали Ant Group из-за расследования участия в деятельности компании людей, связанных с политическими кланами, которые сегодня неугодны нынешней власти.

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