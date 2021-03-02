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Финансы: Volvo будет производить только электрокары в 2030 году
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Финансы: Volvo будет производить только электрокары в 2030 году

Руководство Volvo отмечает высокий спрос на электрокары в мире
​Компания Volvo к 2030 году будет производить исключительно электрокары уже к 2030 году. До этого времени компания намерена полностью отказаться от автомобилей с двигателем внутреннего сгорания, включая гибридные версии.

Руководство Volvo отмечает высокий спрос на электрокары в мире. Также они уверены, что рынок автомобилей с двигателями внутреннего сгорания постепенно сокращается и у машин на бензине нет будущего в долгосрочной перспективе. Также в Volvo отметили, что компания хочет стать экологические безопасной.

В 2020 году Volvo запустила продажи электрического автомобиля XC40 recharge. К 2025 году компания рассчитывает выйти на показатель в 50% электрокаров, остальная часть будет приходиться на гибридные двигатели.

Ранее компания Ford также заявила о том, что планирует продавать в Европе только электромобили. Для этого компания инвестирует миллиард долларов на строительство завода на территории Германии. Ожидается, что первая партия электрокаров сойдет с конвеера в 2023 году.

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вторник 02.03.2021 | 21:16
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