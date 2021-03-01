Финансы: В России намерены поддержать малый бизнес

Так, к примеру, предлагается повысить порог применения упрощенной системы налогообложения с 200 до 300 миллионов рублей. Также предлагается установить так называемый переходный налоговый режим для таких сфер деятельности как туризм, общественное питание и охранные услуги. Для них предлагается снизить ставку НДС до 10%. Было также предложено уравнять размер штрафа для малых предприятий и ИП.

«Опора России» выступает за повышение минимальной квоты государственных закупок у малого бизнеса до 25%, а также за либерализацию ответственности в случае нарушения валютного законодательства.

Ранее сообщалось, что несмотря на пандемию коронавируса, многие россияне были готовы заниматься бизнесом. В целом, граждане считают меры поддержки со стороны государства недостаточными. Примерно семь процентов опрошенных планируют открыть собственный бизнес в течение ближайших трех лет.

Читайте также: Финансовый рынок: Минюст США расследует дело против SpaceX