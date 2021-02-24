Финансовый рынок: Конкурент Tesla выйдет на биржу без IPO

Lucid Motors намерена выйти на биржу посредством объединения с компанией, которая была создана посредством объединения с компанией, которая была создана специально для выхода биржу и дальнейшего слияния.

Lucid рассматривает для объединения организацию Churchill Capital IV Corp. Объединенная компания оценивается в $24 млрд.

В то же время, серийное производство автомобилей компания намерена начать во второй половине 2021 года. Первым серийным автомобилем, который выпустит объединенная компания, будет седан Lucid Air. Его ориентировочная стоимость составит $77400.

При этом отмечается, что в соглашении примет участие инвестиционный фонд Саудовской Аравии, фонд под управлением крупной инвестиционной компании BlackRock и другие. Ранее о своих планах о выходе на биржу без проведения IPO сообщила компания Payoneer. Данная платформа выходит на биржу также посредством объединения с другой компанией.

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