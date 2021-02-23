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Финансовый рынок: Geely планирует выпускать коммерческие спутники
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Финансовый рынок: Geely планирует выпускать коммерческие спутники

На завод компании уже была доставлена первая партия оборудования
​Китайская компания Geely в этом году намерена выпускать коммерческие спутники. Таким образом, в Китае может возникнуть свой аналог Tesla.

Государственный комитет по делам развития и реформ КНР разрешил организовать производство спутников на заводе, которые является собственностью Geely. Таким образом, Geely будет первым в Китае автопроизводителем, который сможет делать космические аппараты для коммерческого использования.

На завод компании уже была доставлена первая партия оборудования. Ожидается, что производство будет начато в октябре этого года. Планируется, что проектная мощность предприятия будет превышать 500 спутников в год. 

По заявлению компании Geely, она создала промышленную цепочку, которая охватывает разработку, производство, запуск и рыночное использование космических аппаратов. Geely является крупной автомобильной группой, которая владеет многими хорошо известными брендами, производящими автомобили. На сегодняшний день штат работников Geely превышает 52 тысячи сотрудников.

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вторник 23.02.2021 | 20:55
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